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Сегодня, 18:08
70
70Фото: almaty.tv
Передача осуждённых, трудовые конфликты: президент подписал ряд законов
Главой государства подписал сегодня три закона, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов".
Закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам".
Закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания".
Тексты законов публикуются в печати.
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