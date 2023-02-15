Передача осуждённых, трудовые конфликты: президент подписал ряд законов

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Главой государства подписал сегодня три закона, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов".

Закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания".

Тексты законов публикуются в печати.