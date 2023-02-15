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almaty.tv Сегодня, 18:08
70
Сегодня, 18:08
70
Фото: almaty.tv

Передача осуждённых, трудовые конфликты: президент подписал ряд законов

Главой государства подписал сегодня три закона, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов".

Закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам".     

Закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания".     

Тексты законов публикуются в печати.

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#Токаев #закон
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:08
70
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