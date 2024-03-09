Пентагон не нашел доказательств посещения Земли инопланетянами

С 1960-х годов за НЛО люди принимали испытания американских самолетов-разведчиков и дронов, говорится в 63-страничном докладе, подготовленном Управлением по разрешению аномалий Минобороны по поручению конгресса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Пентагон в своем докладе заявил, что не нашел никаких доказательств существования инопланетян, обнаружения космических кораблей и того, что они когда-либо посещали Землю, пишет The New York Times.

Летом прошлого года бывший сотрудник американской разведки Дэвид Граш на слушаниях в конгрессе утверждал, что США на протяжении десятилетий могли скрывать сверхсекретные программы по обнаружению и изучению внеземных форм жизни и технологий. По его утверждению, у американских властей есть не только обломки инопланетных космических кораблей, но и останки пришельцев.

В 63-страничном отчете, подготовленном Управлением по разрешению аномалий Минобороны США по поручению конгресса, в то же время говорится, что с 1960-х годов за НЛО, или за "неопознанные аномальные явления", люди принимали испытания американских самолетов-разведчиков и дронов.

Напомним, 8 марта жители американского штата Оклахома сняли на видео НЛО.