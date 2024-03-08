Жители США заметили НЛО

В Американском штате Оклахома видели неопознанный светящийся шар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Стив Арагона стоял на лужайке своего дома вместе с детьми, как вдруг они увидели ярко светящийся объект на небе. Мужчина сразу же включил камеру своего смартфона.

Один из детей Стива сказал, что это похоже на падающую звезду, но взрослые возразили, так как шар движется слишком медленно. Другой ребенок заявил, что по всей видимости перед ними НЛО.

Внезапно от объекта отделился туманный круг, который при движении как будто бы выпускал кольцо дыма. Затем объект двинулся в противоположном направлении.