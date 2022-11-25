Пенсионные накопления казахстанцев увеличились в 4,5 раза за десятилетие

Фото: pixabay.com

Пенсионные накопления казахстанцев в ЕНПФ, по состоянию на начало октября, превысили 14 триллионов тенге, увеличившись на 7,8 процента за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Увеличение наблюдается по всем типам накоплений. По обязательным пенсионным взносам рост составил 7,4 процента, по обязательным профессиональным — 20,9 процента, по добровольным — 90,6 процента.

В целом за последние десять лет пенсионные накопления граждан увеличились более чем в 4,5 раза.