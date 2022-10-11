Пенсионные активы казахстанцев составили 14 триллионов тенге

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Пенсионные активы ЕНПФ продолжают расти, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов.

"Пенсионные активы ЕНПФ на конец сентября текущего года составили 14,1 триллиона тенге, увеличившись с начала года на триллион тенге, или восемь процентов. Объём инвестиционного дохода с начала года составил 742,0 миллиарда тенге, пенсионных взносов – 1 238,5 миллиарда тенге, пенсионных выплат – 197,4 миллиарда тенге, досрочных изъятий – 858,5 миллиарда тенге", – сказал Галымжан Пирматов.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 7,5 процента.

"При этом накопленная доходность пенсионных активов за пять лет составила 55,8 процентов при накопленной инфляции 53,7 процентов", - сказал он.

При этом депутат Мажилиса Аманжан Жамалов считает, что деньгами из ЕНПФ распоряжаются не в интересах казахстанцев. Своё мнение он изложил в депутатском запросе 21 сентября. Однако депутатам ответили, почему нельзя забрать дивиденды у ЕНПФ. Глава Нацбанка пояснил, что, как таковых, дивидендов у пенсионного фонда нет.