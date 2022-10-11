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  • Пенсионные активы казахстанцев составили 14 триллионов тенге
pixabay.com Сегодня, 10:58
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Фото: pixabay.com

Пенсионные активы казахстанцев составили 14 триллионов тенге

Пенсионные активы ЕНПФ продолжают расти, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов.

"Пенсионные активы ЕНПФ на конец сентября текущего года составили 14,1 триллиона тенге, увеличившись с начала года на триллион тенге, или восемь процентов. Объём инвестиционного дохода с начала года составил 742,0 миллиарда тенге, пенсионных взносов – 1 238,5 миллиарда тенге, пенсионных выплат – 197,4 миллиарда тенге, досрочных изъятий – 858,5 миллиарда тенге", – сказал Галымжан Пирматов.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 7,5 процента.

"При этом накопленная доходность пенсионных активов за пять лет составила 55,8 процентов при накопленной инфляции 53,7 процентов", - сказал он.

При этом депутат Мажилиса  Аманжан Жамалов считает, что деньгами из ЕНПФ распоряжаются не в интересах казахстанцев. Своё мнение он изложил в депутатском запросе 21 сентября. Однако депутатам ответили, почему нельзя забрать дивиденды у ЕНПФ. Глава Нацбанка пояснил, что, как таковых, дивидендов у пенсионного фонда нет.

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#ЕНПФ #Нацбанк Казахстана #пенсионные накопления
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 10:58
441
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