Депутатам ответили, почему нельзя забрать дивиденды у ЕНПФ

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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на запрос депутатов мажилиса парламента по поводу изъятия у ЕНПФ нераспределенной прибыли в качестве дивидендов в пользу правительства, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Parlam.kz.

Как следует из ответа Нацбанка, дивидендов, по сути, у ЕНПФ нет.

Регулятор напомнил, что ЕНПФ создан в форме некоммерческого акционерного общества и на него распространяются нормы Законов РК "Об акционерных обществах" и "О некоммерческих организациях". Средства собственного капитала ЕНПФ использует для финансирования своей основной деятельности, связанной с оказанием пенсионных услуг.

"В соответствии с законодательством Казахстана о некоммерческих организациях, созданных в форме акционерного общества, они не начисляют и не выплачивают дивиденды по своим акциям", - отметили в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что законодательство позволяет ЕНПФ получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность.

В ответе приведены цифры о снижении получаемого пенсионным фондом вознаграждения:

"За период с 2014 по 2020 годы размер комиссионного вознаграждения от пенсионных активов был поэтапно снижен на 56 процентов, от инвестиционного дохода – на 73 процента. До 2021 года ЕНПФ взимал два вида комиссионного вознаграждения – от размера пенсионных активов и инвестиционного дохода. Начиная с 2021 года, в целях снижения комиссии, взимаемой Фондом, ЕНПФ взимает только комиссионное вознаграждение от пенсионных активов, ставка которого была снижена с 0,011 процента до 0,01 процента . Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода взимается управляющими пенсионными активами".

Эффективная ставка годового комиссионного вознаграждения ЕНПФ в 2021 году составила 0,3 процента, что, по данным Нацбанка, является одним из самых низких значений в мире.