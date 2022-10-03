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  • Депутатам ответили, почему нельзя забрать дивиденды у ЕНПФ
Kazinform.kz Сегодня, 13:24
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Фото: Kazinform.kz

Депутатам ответили, почему нельзя забрать дивиденды у ЕНПФ

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на запрос депутатов мажилиса парламента по поводу изъятия у ЕНПФ нераспределенной прибыли в качестве дивидендов в пользу правительства, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Parlam.kz.

Как следует из ответа Нацбанка, дивидендов, по сути, у ЕНПФ нет.

Регулятор напомнил, что ЕНПФ создан в форме некоммерческого акционерного общества и на него распространяются нормы Законов РК "Об акционерных обществах" и "О некоммерческих организациях". Средства собственного капитала ЕНПФ использует для финансирования своей основной деятельности, связанной с оказанием пенсионных услуг.

"В соответствии с законодательством Казахстана о некоммерческих организациях, созданных в форме акционерного общества, они не начисляют и не выплачивают дивиденды по своим акциям", - отметили в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что законодательство позволяет ЕНПФ получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность.

В ответе приведены цифры о снижении получаемого пенсионным фондом вознаграждения:

"За период с 2014 по 2020 годы размер комиссионного вознаграждения от пенсионных активов был поэтапно снижен на 56 процентов, от инвестиционного дохода – на 73 процента.

До 2021 года ЕНПФ взимал два вида комиссионного вознаграждения – от размера пенсионных активов и инвестиционного дохода. Начиная с 2021 года, в целях снижения комиссии, взимаемой Фондом, ЕНПФ взимает только комиссионное вознаграждение от пенсионных активов, ставка которого была снижена с 0,011 процента  до 0,01 процента . Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода взимается управляющими пенсионными активами".

Эффективная ставка годового комиссионного вознаграждения ЕНПФ в 2021 году составила 0,3 процента, что, по данным Нацбанка, является одним из самых низких значений в мире.

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#ЕНПФ #дивиденды #депутаты #Мажилис
Журналист
Сегодня, 13:24
145
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