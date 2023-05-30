Пенсионерку с инвалидностью удерживали в рабстве и заставляли просить милостыню в Алматы

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10 лет рабства - пенсионерку с инвалидностью держали в заточении и заставляли просить милостыню в нескольких казахстанских городах. Об этой жуткой истории женщина рассказала алматинским волонтёрам, которые обнаружили её на барахолке. Сейчас потерпевшая живёт в доме престарелых. По факту в полиции начали расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Измождённую и голодную в инвалидной коляске 66-летнюю пенсионерку совершено случайно заметили на барахолке. Бабушка сидела с протянутой рукой, а деньги просила перечислять на банковский счёт. Заподозрив неладное - волонтёры сразу же увезли её в дом престарелых.

По словам волонтеров, женщину привозили на барахолку рано утром и заставляли попрошайничать. До здоровья пенсионерки "хозяевам" не было никакого дела. Для них главное деньги.

Со слов пожилой женщины, прося милостыню, она находилась на улице - и в жару, и в мороз. Её якобы кормили только хлебом и водой. При этом, бабушка инвалид первой группы. До приезда в Алматы она, жила у, так называемых, "торговцев людьми" в Атырау и Актобе. Потом её передали в руки других "хозяев".

"Я уже не помню, вроде женщина была, била и мне было очень больно. Говорит, мало приносишь денег, а много я откуда возьму", - поделилась пенсионерка.

Волонтёры говорят, что неизвестные люди сначала отобрали у неё удостоверение и пенсионную книжку, по которой получали её пособия по инвалидности. А все попытки связаться с ними - успехом не увенчались.

"Когда набирали телефон, мы спрашивали, кто вы, что вы? Они говорили мы не будем ничего вам рассказывать и так далее. Помимо неё, есть другие люди колясочники, которых привозят. Они все боятся, разговаривают шепотом. Они все говорят: помогите нам, спасите нас. Они все просят помощи. Но вы понимаете, что это очень серьезный вопрос. Если не придать этому делу общественный резонанс, то торговля людьми и удержания их в рабстве - будет продолжаться", - сказала основатель благотворительного фонда "Адиль" Оксана Маралова.

После визита съёмощной группы в дом престарелых на место прибыли струдники полиции.

"По заявлению будем отрабатывать. Проведем досудебное расследование по факту "Незаконного обогащения" и нанесение телесных повреждений, которые получила бабушка. Удержание в рабстве, по нему тоже будем рассматривать дело", - сообщил старший следователь УП Наурызбайского района Мухамедали Абдинаби.

В полиции также заверили, что установят, кому принадлежит банковский счет. Для этого они отправят запрос в финансовую организацию.