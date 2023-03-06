Пенсионерка из СКО съездила на программу к Андрею Малахову и подарила ему тюбетейку

Фото: предоставлено героиней статьи

Пенсионерка из Северо-Казахстанской области Татьяна Акимовна Торчик приняла участие в программе Андрея Малахова "Песни от всей души", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В художественной самодеятельности Татьяна Акимовна уже 64 года. Впервые на сцену она вышла ещё с детским хором. Любовь к песне привили родители, в её роду все имеют хороший музыкальный слух, рассказала жительница села Чкалово. Более семи лет пенсионерка возглавляет первичную ветеранскую организацию Чкаловского сельского округа Тайыншинского района. Коллектив выезжает с концертами в соседние регионы. А после - видеоролики с выступлениями выкладывают в "Одноклассники" для бывших односельчан, которые живут в ближнем и дальнем зарубежье. Там и нашла Татьяну редактор телепередачи "Песни от всей души" Андрея Малахова Алла Гринько. На почту пришло приглашение принять участие в программе.

"Признаюсь, я сначала подумала, что мне пишут мошенники. Когда я связалась с организаторами, то узнала, что Малахов и его команда отслеживают ролики исполнителей в интернете и приглашают понравившихся на музыкальное шоу. Где-то на просторах интернета они посмотрели записанную мною песню "Луна" Софии Ротару. 14-го февраля я уже была в Москве. Эта передача сейчас самая народная. Вот и мне выпал счастливый билет поучаствовать в этом шоу. Я даже и не думала об этом и не мечтала, потому что уже считала свой возраст "не для того". О моей поездке знали только мои родные и актив первичной организации ветеранов", - расказала женщина.

На этот раз за круглым столом программы "Песни от души" собрались исполнители из России, Казахстана и Кыргызстана. Всего 18 участников, которые сдружились и сейчас общаются по интернету.

"Невозможно передать ту доброжелательную, тёплую атмосферу, царившую на площадке. Мы запросто говорили с актёрами, с Андреем. Мы все подружились и много пели, общались, танцевали. Передача снимается без подготовки, атмосфера замечательная, все друг друга поддерживают, мы это, конечно, видели. Удивляюсь работоспособности самого Андрея. В день они отсняли три программы, между которыми перерыв не более двух часов, а съёмка идёт три часа. Наша команда записывалась с 21 часа до 00 часов. Конечно, участие в программе такого масштаба – это большой подарок в мой юбилейный год. За меня порадовались дети и все родные", - поделилась деталями с закулисья Татьяна Акимовна.

По словам собеседницы, это событие стало прекрасным подарком к 70-летнему юбилею, который наша героиня отпразднует в этом году. Конечно, в Москву североказахстанка приехала не с пустыми руками. Татьяна Акимовна решила вкратце рассказать на программе о казахских традициях и выбрала атрибут "Калта". Всем мужчинам и самому Малахову подарила национальные казахские головные уборы – тюбетейки.

Кроме того, она передала подарок шоумену и от сестры - вышитую икону и сборник стихов чкаловской поэтессы Л.Галицкой и книгу о Ш.Уалиханове Кокшетаусккого писателя В.Терещука, тоже уроженца села Чкалово. Женщинам вручила отечественный бренд – шоколад "Казахстан" и чай. Песня "Луна" по замыслу организаторов прозвучала в завершении программы. По приезду домой наша героиня, окрылённая поездкой, сразу же приступила к репетициям.

"По приезду меня очень тепло встретил коллектив. Вечером только приехала домой, а утром уже пишут быть на репетиции. Пришла, а там цветы, шары, музыка, тёплые слова, поздравления", - с трепетом вспоминает героиня.

В планах энергичных пенсионеров ещё много интересного. Без сомнений полученное вдохновение ещё послужит на благо развития культуры родного сельского округа.