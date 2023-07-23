Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее

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В Семее вынесли приговор педофилу, изнасиловавшему девятилетнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аbainewskz.



Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор 48-летнему мужчине, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки.

Страшный инцидент произошёл в августе 2022 года в области Абай. Тогда по словам матери ребёнка, на жуткое преступление пошёл их 48-летний сосед, который до вынесения приговора содержался под стражей.



Несмотря на отрицание, его вина была полностью доказана результатами экспертиз и другими собранными по делу доказательствами. Как итог, педофил был приговорён к 25 годам лишения свободы. Теперь он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.



Напомним, недавно в Туркестанской области произошёл шокирующий инцидент, взбудораживший весь Казахстан, где также 48-летний сосед-педофил обманом завёл пятилетнюю девочку к себе домой, совершил насилие и жестоко убил её, расчленив тело.



Данное расследование на личный контроль взял президент, ещё раз отметив важность усиления уголовной ответственности за особо опасные преступления против личности.