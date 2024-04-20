"Педагоги школы воруют гуманитарную помощь": автора фейка наказали в СКО

В Петропавловске по чатам в мессенджере WhatsApp разошлось голосовое сообщение 27-летней горожанки о том, что педагоги одной из школ, в которых расположены эвакопункты, якобы разворовывают доставляемую гуманитарную помощь, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП СКО, в полицию обратилась директор школы.

"Проверка установила, что распространяемая информация является заведомо ложной. Автор фейка выявлена и привлечена к административной ответственности по статье "Размещение, распространение ложной информации" КоАП РК. Решением суда ей назначено наказание в виде штрафа 10 МРП - 36 920 тенге", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее Министр культуры и информации страны Аида Балаева напомнила казахстанцам об ответственности за растространение фейков.