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Печальные кадры обмелевшего Каспия показал казахстанский блогер
Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев опубликовал в соцсетях кадры резко обмелевшего Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.
"Одно из самых ужасных чувств на свете, это осознание того, что привычное окружение исчезает и становится тяжкими воспоминаниями", — написал блогер комментарий под видео.
Жители Актау бьют тревогу уже неделю. В прошлом году в сети появились фото и видео, демонстрирующие, как стремительно мелеет Каспий. Экологи опасаются, что Каспийское море может повторить судьбу Аральского.
Специалисты связывают процесс обмеления с сокращением притока воды из Волги и Урала.
Также СМИ рассказывали, что уровень моря в сентябре прошлого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем годом ранее.
Коментируя прошлогоднее видео, в Минэкологии сообщали, что "Казгидромет" выпустил прогноз уровня Каспийского моря, по которому море и дальше будет мелеть.
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