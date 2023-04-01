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кадр с видео Сегодня, 09:43
47
Сегодня, 09:43
47
Фото: кадр с видео

Печальные кадры обмелевшего Каспия показал казахстанский блогер

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев опубликовал в соцсетях кадры резко обмелевшего Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

"Одно из самых ужасных чувств на свете, это осознание того, что привычное окружение исчезает и становится тяжкими воспоминаниями", — написал блогер комментарий под видео.

Жители Актау бьют тревогу уже неделю. В прошлом году в сети появились фото и видео, демонстрирующие, как стремительно мелеет Каспий. Экологи опасаются, что Каспийское море может повторить судьбу Аральского.

Специалисты связывают процесс обмеления с сокращением притока воды из Волги и Урала. 

Также СМИ рассказывали, что уровень моря в сентябре прошлого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем годом ранее. 

Коментируя прошлогоднее видео, в Минэкологии сообщали, что "Казгидромет" выпустил прогноз уровня Каспийского моря, по которому море и дальше будет мелеть.

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Сегодня, 09:43
47
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