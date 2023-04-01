Печальные кадры обмелевшего Каспия показал казахстанский блогер

Фото: кадр с видео

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев опубликовал в соцсетях кадры резко обмелевшего Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

"Одно из самых ужасных чувств на свете, это осознание того, что привычное окружение исчезает и становится тяжкими воспоминаниями", — написал блогер комментарий под видео.

Жители Актау бьют тревогу уже неделю. В прошлом году в сети появились фото и видео, демонстрирующие, как стремительно мелеет Каспий. Экологи опасаются, что Каспийское море может повторить судьбу Аральского.

Специалисты связывают процесс обмеления с сокращением притока воды из Волги и Урала.

Также СМИ рассказывали, что уровень моря в сентябре прошлого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем годом ранее.

Коментируя прошлогоднее видео, в Минэкологии сообщали, что "Казгидромет" выпустил прогноз уровня Каспийского моря, по которому море и дальше будет мелеть.