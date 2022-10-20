"Здесь раньше была вода": Обмеление Каспия вновь запечатлели на фото

Фото: instagram.com/issagram_

Каспийское море ушло из-под пирса на набережной 7 микрорайона Актау. Результат обмеления сфотографировал пользователь соцсетей Иса Таженбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Он выложил на своей страничке в Instagram фотографии, на которых видно, как сильно обмелело море в области набережной 7 микрорайона. На кадрах, сделанных 18 октября, опоры расположенного в этом районе пирса больше не омываются водой.

"Я просто гулял по берегу, увидел эту картину. Честно сказать, я был в шоке. Вода реально отошла, если раньше она хоть как-то была видна под пирсом, теперь же до неё нужно идти метров десять. Это беспокоит меня, ведь это и, правда, экологическая катастрофа. С другой стороны, говорят, Каспий "дышит" раз в 20-30 лет, и самая низкая точка была в 70-х годах. Но в данный момент я не уверен, что это природное состояние моря. Не хотелось бы повторения истории Арала", — сказал Иса Таженбаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Issa Tazhenbayev (@issagram_)

Издание отмечает, что в этой области находился датчик измерения температуры воды в море. Теперь он не может фиксировать и передавать показания.

Ранее чрезмерное обмеление Каспия в районе впадины Жыгылган в Тупкараганском районе снял местный видеограф Нуркен Тажибай. По его словам, вода отошла от берега примерно на 60-70 метров.

Также СМИ сообщали, что уровень моря в сентябре этого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем годом ранее.