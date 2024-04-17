Паводок в Петропавловске: Как сейчас выглядит затопленный микрорайон Подгора

Паводок в Северо-Казахстанской области продолжается. Пока вода в районах постепенно отступает, Петропавловск практически взят в кольцо из воды. Сейчас не действует ни одно сухопутное направление из областного центра. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось попасть в эпицентр наводнения и запечатлеть в каком состоянии находится один из затопленных микрорайонов города.

Уже четвертый день горожане не узнают свой родной Петропавловск. Улицы затоплены, из воды видны крыши домов. Спасатели мониторят ситуацию, курсируя между улиц на лодках. У спуска в микрорайон Подгора не бывает пусто. В течение дня сюда приезжают десятки горожан. Все они обеспокоены главным - поднимется ли вода ещё выше.

В редких случаях сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии пропускают вниз людей. В основном тех, кто живет в подгорье, но разлив до их участка не добрался. С сопровождением они заходят в свои дома и выносят необходимое. Сделали исключение и для нас...

Чтобы доехать до затопленных Кожзавода и Заречного нужно пересечь мост через реку Есиль (Ишим). Но до путепровода сегодня можно добраться только вплавь - по улице Потанина в микрорайоне Подгора. По ней мы и отправились в путь. Нас сопровождали спасатели, прибывшие в город на подмогу из Туркестанской области.

В зонах подтопления, конечно же, безлюдно. Привычные улицы и проулки заполнены водой. Удар стихии был настолько стремительный, что жители не успели забрать с собой все самое ценное. Печально то, что оставляли даже домашних животных. Оставленные взаперти, на привязи или просто оказавшиеся в ловушке питомцы, не имели шансов на спасение.

Если вечером 13 апреля, когда вода только заходила в микрорайон, был слышен громкий истошный лай, как беспомощный крик о помощи. То уже через пару часов все стихло... Сейчас в микрорайоне слышен только плеск воды.

Мы не спеша проплывали мимо частных домов, скрытых порой по самую крышу водой. В некоторых окнах занавески были стянуты в узел. На подоконниках остались цветы. Некоторые горожане даже успели закрыть ставни, пытаясь помешать воде разбить окна и залиться внутрь.

У ворот одного дома виднеется крыша беленькой "Нивы". Никто не вел счета и автомобилей, которые остались здесь во время наводнения.

Уплывая дальше по улице, уровень воды под нами становился все выше. Доплыв до дорожного знака "Дети", стало ясно: от лодки до асфальтированной дороги не меньше трёх метров. К слову, местная школа пострадала в меньше степени. Вода не поднялась до первого этажа. Она скрыла под собой крыльцо и подвалы.

Заплыв за поворот мы встретили сильнейшее течение. Вода все еще идет со стороны полей, минуя дамбу. Напор настолько силен, что идти против него нашей лодке стало невыносимо. Мотор отключили и ждали. Нас прибило к ближайшему дому. Ворота закрыты, вокруг плавали стройматерилы и обычный мусор. Мериться силами со стихией мы не планировали, поэтому с помощью весел стали пробираться назад, на центральную улицу микрорайона. И здесь навстречу, ведомый потоком, смиренно плыл чей-то холодильник...

Среди виднеющихся из воды крыш возвышается церковь. Памятник церковного зодчества XIX века является одним из самых старых православных соборов в городе. И с таким наводнением Собор еще не сталкивался...

Мутно-коричневая вода скрыла под собой дома, постройки, скверы, лавочки и остановки. Картина поистине пугающая. Многие не верили, что поток будет настолько сильный.

Таким город местные жители не видели никогда. Примерно также выглядят и улицы микрорайона Заречный и Кожзавод. Вода зашла и в микрорайон Борки и Лесхоз.

Фото, видео Наталья Волкова.