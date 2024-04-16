Паводковая ситуация в Атырауской области находится на строгом контроле

В городе Кульсары уровень воды реки Жем за сутки снизился на 20 см, передаёт BaigeNews. С начала паводка уровень воды снизился на 136 см. Об этом на брифинге на площадке СЦК сообщила официальный представитель пресс-службы ДЧС Атырауской области Айсулу Кельдигалиева.



Все службы работают в штатном режиме. Для ликвидации последствий паводка задействовано 229 единиц техники, 3066 человек личного состава, 17 единиц плавсредств, 31 мотопомпа.

"В настоящее время в городе Кульсары до сих пор подтоплено 2748 жилых домов и зданий. Ведутся работы по откачке воды. В целом с начала паводка в Жылыойском районе откачано более 30 тыс. кубометров воды, уложено более 190 тыс. мешкотары, более 200 тыс. тонн инертного материала. Ведется круглосуточный мониторинг. В Жылыойском районе ситуация находится на строгом контроле", - сказала представитель ДЧС.

Также спикер отметила, что в Атырауской области в Индерском и Махамбетском районах в усиленном режиме проводятся берегоукрепительные работы. Из других регионов были приглашены специалисты-гидрометеорологи и геодезисты, анализируется уровень воды реки Жайык. Специалисты высказали свое мнение, будут приняты соответствующие меры.