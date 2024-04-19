Паводковая обстановка в СКО стабилизируется – ДЧС

Паводковая обстановка в СКО стабилизируется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона. "Медленно, но верно уходит вода из населённых пунктов Есильского, Кызылжарского районов и Петропавловска. У нас намечается вторая волна. И как индикатор у нас – показатель Сергеевского водохранилища. На данный момент перелив составляет 2 метра 93 сантиметра. Прибавление за сутки на 18 сантиметров", – сказал пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев на брифинге в СЦК, напомнив о рекордных показателях перелива в этом году – 4,25 метра.

По данным ДЧС, с начала паводка в СКО подтоплены 3 419 домов, сейчас вода ушла из 196 домов. В данный момент подтопленными остаются 3 223 дома, подтопленных придомовых территорий – 1 115.

Всего по области было эвакуировано 14 388 человек, из них 3596 детей. На данный момент вернулись домой 705 человек, из них 184 ребёнка.

По данным акимата СКО, в Петропавловске за сутки уровень воды на реке Есиль снизился на 25 сантиметров – с 1348 до 1323 сантиметров.

Фото: акимат СКО

Сообщается, что микрорайон Подгора в Петропавловске массово будут осушать мотопомпами и водооткачивающей техникой.

"Позавчера началось снижение уровня воды на реке Есиль. Когда вода уйдет, Подгора окажется в своебразном "котле". Поэтому необходимо будет привлечь максимальное количество мотопомп, насосов и водооткачивающей техники для перекачки воды через дамбы. Поручил акиму Петропавловска в сжатые сроки организовать данную работу", – написал аким СКО Гауез Нурмухамбетов в соцсетях.

Аким вместе с первым вице-премьером Романом Скляром на лодке оценили масштабы половодья в микрорайоне Подгора. Сейчас основная часть микрорайона находится в воде. Также Скляр и Нурмухамбетов посетили эвакуационные пункты Петропавловска и пообщались с пострадавшими от паводка, выслушали вопросы и пожелания.

Сейчас пострадавших жителей прежде всего волнует вопрос оказания материальной помощи. В эвакопунктах работают мобильные группы, которые проводят раъяснения по вопросам получения помощи. Городской акимат на месте принимает заявления от пострадавших. Госорганы помогают с восстановлением документов.

"На сегодня по области поступило 2000 заявлений от граждан на получение единовременной помощи. Более 1000 гражданам уже направлено 400 млг тенге. Приём заявлении продолжаются. Оценку за компенсацию ущерба имуществу комиссия сможет провести только после того, как вода полностью уйдет с территории домов.