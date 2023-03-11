Паводки в ЗКО: в зоне возможного подтопления находится 10 сёл

Фото: ДЧС ЗКО

За сутки уровень воды в реке Деркул в ЗКО вырос более, чем на полтора метра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным РГП "Казгидромет" на гидропосту "Деркул-Таскала" в селе Таскала, по состоянию на утро 11 марта, уровень воды в реке Деркул составляет 544 сантиметров, только за сутки произошло увеличение на уровня на 158 сантиметров. На реке Чижа-2 в посёлке Чижа-2 уровень воды составляет 799 сантиметров.

"В зоне возможного подтопления находится два населённых пункта Таскалинского района и восемь сёл в районе Байтерек. Организовано дежурство представителей акиматов и ДЧС. На регулярной основе проводится мониторинг водоёмов. Проведено экстренное заседание комиссии по ЧС области под руководством заместителя акима области Ержана Балтаева. Комиссия приняла решение о выдвижении из областного центра подразделений ДЧС", — говорится в сообщении МЧС.

На случай осложнения ситуации спасательные подразделения и техника доставлены в посёлки Таскала и Зелёное, проведено оповещение населения.

Также запланирован облёт территории Таскалинского района и района Байтерек на вертолете Казавиаспас.

Температура воздуха по области от 2 до 8 градусов тепла днём,

ночью 0 до минус 5 мороза. Толщина льда на реке Деркул — 90 сантиметров.

Промерзание почвы составляет 115 см, что создает риски для впитывания землей талых вод при скоротечном таянии.

"По состоянию на утро 11 марта, зарегистрировано 10 фактов подтопления подвальных помещений различных объектов. 13 фактов подтопления придомовых территории частных домов Уральска. Жертв и пострадавших нет, отгон скота не осуществлялся", — сообщили в ДЧС области.

Напомним, с 28 февраля на базе ДЧС ЗКО создан областной оперативный противопаводковый штаб, с 9 марта штаб переведён на круглосуточный режим работы.

За сутки коммунальные службы вывезли 6573 кубометров снега, а за зиму — 315015 кубометров.

Также коммунальщики откачали 33141 кубометров талой воды, 2345 из которыз в Уральске.

В борьбе с паводками в ЗКО задействовали 1142 человека, 362 единицы техники, 138 мотопомп, 178 единиц водооткачивающей техники, а также отработали 517 звонков от населения.

Военные помогли уложить 25 мешкотар и заготовить ещё 1500 для предотвращения угрозы подтопления талыми водами жилых домов.

Напомним, из-за подтопления талыми водами из общежития медколледжа в Уральске пришлось эвакуировать студентов.

Всего в ЗКО подготовлено 280 пунктов эвакуации в случае подтопления населённых пунктов.