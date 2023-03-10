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В ЗКО подготовлено 280 пунктов эвакуации в случае подтопления населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС области, на случай осложнения паводковой ситуации и нехватки сил и средств в районных акиматах подготовлен состав оперативных групп по четырём направлениям для оперативного реагирования. Группы обеспечены техникой, необходимым обмундированием и оборудованием (53 единицы техники, 30 плавсредств, 76 мотопомп и 309 человек личного состава).

В рамках международного и межобластного взаимодействия осуществляется ежедневный обмен информацией с Оренбургской, Саратовской областями РФ и Актюбинской областью. В ЗКО ведётся постоянный мониторинг оперативной обстановки, отметили в ДЧС.

4 марта в Уральске и районах проведена широкомасштабная противопаводковая акция с привлечением всех госорганов, волонтёров, образовательных учреждений и солдат. 2-3 марта проведена практическая проверка готовности сил и средств к реагированию на ЧС.