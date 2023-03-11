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uralskweek.kz Сегодня, 09:56
365
Сегодня, 09:56
365
Фото: uralskweek.kz

Студентов эвакуировали из подтопленного общежития в Уральске

140 студентов вынуждены были покинуть общежитие, подвал которого полностью затопило талыми водами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю". 

В подвале были расположены все вспомогательные службы, в том числе электрощитовая, и свет в здании был отключён.


"Целый день вода фонтаном хлещет из унитазов, мы не успеваем воду откачивать", — сообщила представитель ИП “Хайрекешева”, которое управляет этим общежитием.

По ее словам, они целый день не могли получить помощь департамента ЧС, их бригада приехала только к 8-ми вечера.

"Общежитие построено было в 2020 году, с таким бедствием сталкиваемся в первый раз", — сказали сотрудники управляющей зданием компании.

По их словам, они едва сумели пристроить на ночь эвакуированных из здания студентов. Кто-то из них отправился к родственникам, знакомым, некоторых забрали к себе преподаватели.

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#подтопление #эвакуация #студенты #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:56
365
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