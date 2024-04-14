Паводки в СКО: уровень реки Есиль вырос на 103 см

В Северо-Казахстанской области ситуация из-за паводков остается напряжённой, сообщил официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передаёт BaigeNews.kz.

"В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища, в общей сложности, полны на 100 процентов, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1243 см, за сутки он вырос на 103 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды", — сообщила представитель ведомства.

По её словам, в Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100 процентов. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Из-за повышения нерегулируемого стока реки Жабай продолжаются паводки в Атбасаре.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97 процентов. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80 процентов.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 89 процентов. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски. В целом, водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 74 процентоа. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Прогнозы не изменились. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99 процентов, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93 процентов, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.