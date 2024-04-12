Паводки в Казахстане: в зоне подтопления находятся восемь регионов

На брифинге в Республиканском информационном штабе представили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, с начала паводкового периода спасено 99 869 человек, из них 36 591 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 586 человек, из них 3 197 детей.

Откачано девять миллионов кубометров талой воды, проведена укладка 1,6 миллиона мешкотар и 1,2 миллиона тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействовано 34 272 человек, 3 790 единиц техники и 17 воздушных судов.

"На данный час подтопленными остаются 3 563 частных жилых домов, 563 придворовых территории и 1 778 дачных домов в шести областях. Это - Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская область. Отведена вода из 3 052 жилых домов и 1 935 дворовых территорий", - сказал старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл.

В восьми регионах страны действуют 34 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанкской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Улытау.

Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на 12 апреля.

"На большей части Казахстана пройдут дожди. На юге, юго-востоке страны – сильный дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), на востоке, в центре республики прогнозируются осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке гололёд, на юге, юго-востоке грозы, на юго-западе днём пыльная буря", - отметила Исмагулова.

В области Жетысу ожидается ветер с порывами 30 м/с и более.

В Астане в пятницу будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха - ночью 3-5 мороза, днём 7-9 тепла.

В Алматы – переменная облачность, утром и днём - дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днём 13-15 тепла.

В Шымкенте также ожидается переменная облачность, утром и днём дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днём порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 19-21 тепла.

Ранее сообщалось, пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова представила прогноз погоды по Казахстану на 11-13 апреля. Синоптики прогнозируют в эти дни снег и морозы на большей части Казахстана.

План финансирования по ликвидации последствий паводков утвердило правительство РК. О ситуации на водохранилищах в Казахстане проинформировали в Минводы.

К масштабному разливу Иртыша готовятся в Павлодарской области. Петропавловцы укрепляют дамбу, чтобы спасти свои дома. 11 населённых пунктов Актюбинской области отрезаны от внешнего мира из-за паводков. В одном из сёл Акмолинской области подтопило 45 жилых домов