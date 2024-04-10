Синоптики прогнозируют снег и морозы в Казахстане

В нескольких регионах Казахстана в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха до 1-13 мороза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем на западе, в южных регионах ожидаются грозы, в центре, на востоке и юго-востоке - порывистый ветер.

"Большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, 11-12 апреля на востоке и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег).

На большей части территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется. Лишь в северных, и восточных регионах страны 12-13 апреля в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до 1-13 мороза", - сообщили синоптики.