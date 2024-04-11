11 населённых пунктов Актюбинской области отрезаны от внешнего мира из-за паводков
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В Актюбинской области 11 населённых пунктов остаются отрезанными от внешнего мира в результате паводка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Дорожное сообщение с 11 населёнными пунктами области временно прервано. Для сравнения, на 30 марта таких населённых пунктов было 17. Ведутся работы по установлению транспортного сообщения с 10 населёнными пунктами", - сообщил замакима Актюбинской области Асылбек Есенбаев.
Планируется начать работы по восстановлению большого моста в селе Ойыл. Проектными учреждениями организованы работы по техническому осмотру. До конца этой недели будут определены объёмы восстановительных работ, заверили в акимате региона.
Также Асылбек Есенбаев сообщил, что электроснабжения восстановлено в 41 населённом пункте, где проживают около пяти тысяч абонентов. Однако жители 14 населённых пунктов всё ещё остаются без электричества. Пока их подключили к дизельным генераторам.
"В это время 10 бригад, 60 единиц техники продолжают восстановительные работы во всех населённых пунктах. Был составлен план восстановления электроэнергии. Согласно плану работы будут завершены в течение семи дней в связи с понижением уровня воды", - пояснил замакима.
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