11 населённых пунктов Актюбинской области отрезаны от внешнего мира из-за паводков

В Актюбинской области 11 населённых пунктов остаются отрезанными от внешнего мира в результате паводка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Дорожное сообщение с 11 населёнными пунктами области временно прервано. Для сравнения, на 30 марта таких населённых пунктов было 17. Ведутся работы по установлению транспортного сообщения с 10 населёнными пунктами", - сообщил замакима Актюбинской области Асылбек Есенбаев.

Планируется начать работы по восстановлению большого моста в селе Ойыл. Проектными учреждениями организованы работы по техническому осмотру. До конца этой недели будут определены объёмы восстановительных работ, заверили в акимате региона.

Также Асылбек Есенбаев сообщил, что электроснабжения восстановлено в 41 населённом пункте, где проживают около пяти тысяч абонентов. Однако жители 14 населённых пунктов всё ещё остаются без электричества. Пока их подключили к дизельным генераторам.