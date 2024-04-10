Петропавловцы укрепляют дамбу, чтобы спасти свои дома

В Петропавловске местные жители укрепляют оградительный вал вдоль микрорайонов Подгора и Косогор. Приближающаяся большая вода серьёзно угрожает их домам, сообщает BaigeNews.kz.

Пятикилометровую дорогу, являющуюся объездной Петропавловска, десятки лет назад установили в качестве плотины. Она служит ограждением частного сектора больших микрорайонов Подгора и Косогор, находящегося в нижней части города. Ни один паводок не давал усомниться в её надежности. Ни один, кроме нынешнего.

"Около 30 лет живу здесь и никогда не было так боязно за дом. Вот эта дорога нам служила надёжной защитой. А в этом году столько воды… Так сильно топит Казахстан. Мы боимся, что волна окажется такой сильной, что перельётся через дамбу. Поэтому все, кто может, отпрашиваются с работы и вывозят, что можно. Надеемся, конечно, что всё обойдется", – поделилась мнением жительница Подгоры Татьяна.

Она вместе с соседями второй день проводит на дамбе. Горожане, не жалея сил и времени, участвуют в укреплении плотины. Глина, мешки и лопаты – единственный спасательный набор для них. Всё это укладывается на краю дороги в полтора и выше метра высотой.

"Мы с воскресенья так работаем. Люди подъезжают, подменяют друг друга. Вроде получается. Мы набираем мешки с глиной, грузим на технику. А она отвозит чуть дальше, где ещё не уложили мешки. Мешкотары хватает. Риски, конечно, высокие. Но мы свои руки приложили, значит риски сократили", – рассказывает Андрей Дручинин.

Пока одни на время паводка переезжают к родственникам, другие безысходно ждут большую воду у себя. Лариса Савина с мужем останется дома, так как в городе нет родни. Близкие люди живут в Тайыншинском районе, где вода уже принесла беду.

"На очереди на жильё стою. Старшие дети уже совершеннолетние. И дом в Подгоре – наше единственное жильё. Животных раздали на время, а сами пока будем здесь. Надеемся на лучшее, что не пройдёт вода", – объяснила девушка.

Сегодня она готовит мешкотару для наполнения. Ей на помощь подошла и Оксана Куминова. Женщина радуется, что когда-то выбрала для жизни дом с высоким фундаментом.

"Мы все в ожидании воды. Подобного не было никогда. В 2017 году захлестывала вода через дамбу. Но Подгору не топило. Не знаем, зайдёт ли она в дом, но фундамент высокий – под 90 сантиметров. Может, обойдётся. Все надеемся на это", – ответила Оксана.

Жители говорят, что уже поднимаются грунтовые воды. Это заметно по тому, как ведут себя мыши.

"Почва насыщена водой. Курей перевозили вчера, мыши начали из земли вылазить. Это значит, что вода всё ближе. И они прямо таки кишат в сараях. 17 лет живу здесь, впервые такое вижу. В город, наверное, бегут. Наверх. По дворам ходили МЧС, предупреждали, чтобы собрали всё необходимое, ценное и вывозили. Самое мучительное – это знать, что она вот-вот придёт, и ты ждёшь", – рассказывает Сергей.

Огромную кучу глины фасовать в мешки вызвались мужчины. Женщины готовят мешкотару. Каждый занят своим делом. Но разговоры у всех об одном – лишь бы вода пощадила.

"Я живу в Подгоре 34 года. С рождения. Семь лет назад 10-15 сантиметров оставалось до того, как вода перекинулась бы через дамбу. Как сейчас будет – неизвестно. Я сегодня приехала помогать спасать наши дома. Укреплять плотину, чтобы всё мимо нас прошло. Страшно очень. Единственное жильё. Неизвестно, как восстанавливать… Кухня насыпная, если вода подойдет, то всё обвалится", – объясняет горожанка Инна.

На помощь в спасении города от половодья в Северо-Казахстанскую область прибыло 300 военнослужащих из Астаны. Молодые солдаты откачивают талую воду, прокладывают траншеи, заготавливают мешкотару и укрепляют дамбы. Среди них коренной алматинец Жангельды. В Петропавловске солдат впервые. Но не думал, что поводом первого визита в самый северный город страны станет стихия. Уже третий день вместе с сослуживцами они поднимают дамбу на окраине областного центра.

"Мы наполняем мешки песками и дальше их в одну колонну ставим и делаем дамбы. Я родился в южной стороне Казахстана. Таких наводнений там не было. И я впервые столкнулся с такой проблемой. Но всё же мы в этой ситуации докажем, что в трудное время мы всегда вместе и мы это переборем", – говорит солдат Жангельды Ошанов.

Прибывшие солдаты разделились на три группы. Две остальные укрепляют оградительные валы в ауле Бесколь и посёлке Заречный. Разлив реки Ишим в областном центре ожидают в ближайшие дни.

Синоптики сообщают, что уровень воды на Сергеевском водохранилище снижается. Перелив через гребень составляет 410 сантиметров.

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