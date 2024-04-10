К масштабному разливу Иртыша готовятся в Павлодарской области

Пойму Иртыша в Павлодарской области этой весной должно затопить на 90 процентов. Объем, учитывая прошлые годы, внушительный. Скажется положительно это в первую очередь на флоре и фауне, а также в будущем на сельском хозяйстве, а вот для жителей прибрежной зоны вновь возникла угроза подтопления. Спасатели и чиновники сейчас приступили к подготовке, уязвимые места определены, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Разлив Иртыша для жителей Павлодарской области явление привычное. Однако в 2023 году был он незначительный, жаловались даже представители сельского хозяйства. Мол, итак настигла засуха, так еще и воды от сбросов с водохранилищ Шульба и Бухтарма мало.

В 2024 году в итоге воды будет более чем достаточно. Попуски планируют в объеме, которого не было последние 11 лет. Иртыш выйдет из берегов и покроет порядка 90 процентов своей поймы, по словам акима Павлодарской области уровень воды будет достигать двух метров.

"Я бы сказал, очередной вызов, но он контролируемый. Здесь уже все предсказуемо, как мы знаем, когда будут попуски, в каком объеме, когда эта вода к нам придет, когда из берегов Иртыша выйдет, т. е. это все посчитано. Единственный вопрос, я был на дамбе в Атамекене. Везде где дамбы у нас есть защитные сооружения гидротехнические. Мы полностью сейчас по ним ведем проверку, потому что есть места, где они просели, где-то подмыло, где-то места, где утончение произошло. Мы все будем сейчас подсыпать, увеличивать и так далее. Жителям паниковать не стоит. Да, это большие попуски, до это 6 с половиной миллиардов кубических метров воды, но тем менее это не самые-самые крупные, были и больше", - рассказал акима Павлодарской области Асаин Байханов.

Глава региона предупредил жителей прибрежной зоны, нужно позаботиться о своем скоте, пасущемся вблизи поймы. Учитывая объемы, если животных не убрать, то они могут пострадать.

Вместе с тем, стартуют попуски с 10 апреля, а уже с 13 ожидают первую воду в Павлодарской области, пиковые показатели 20 апреля. Отсюда возникают риски подтопления селах района Аккулы, Павлодарского и Майского. Вода может настигнуть и жителей Павлодара и Аксу.

Контроль чиновники должны вести круглосуточно. Всего действует 19 гидропостов. По информации ДЧС региона, уже приступили к проверке и укреплению дамб. К примеру, в пригородные села Павлодара Атамекен и Кенжеколь завезли почти 10 тысяч тонн грунта, в запасе уже есть 2 тысяч мешкотары и работа по укреплению насыпей продолжается.

В период попусков под угрозу обычно встают и жители прибрежной зоны города Аксу, а также пригородного микрорайона Аксу. Насыпь там уже много лет, ее также сейчас укрепляют. А вот в районах области и вовсе ведут работу даже по строительству дамб.

Стоит отметить, в Павлодарской области на сегодня по первому этапу паводков, то есть в период таяния снег, угроза полностью снята. Потери, конечно, оказались не столь масштабные, как в других регионах Казахстана. В официальной статистике 38 домов, оказавшиеся в воде, большая часть в селе Жалаулы. Там 5 построек в итоге вынуждены были признать аварийными, восстанавливать по сути нечего. Вместо них к середине лета возведут новые, но теперь уже в другом на более возвышенном месте. Спонсора уже нашли. 80 семей из числа пострадавших получили помощь на общую сумму более 86 миллионов тенге.

Фото: ДЧС обалсти.