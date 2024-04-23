Паводки в Казахстане: свыше 25 тысяч человек вернулись в свои дома

По республике вернулись в свои дома 25 324 человек, передаёт BaigeNews. В эвакопунктах остаются 8 783 человек, из них 3 832 ребенка.

Откачано свыше 11,6 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена и откачана вода из 4708 жилых домов и 2774 дворовых территорий.

Отметим, на телефон горячей линии поступило 2 173 звонка.