  • 23 Апреля, 14:00
  • BAIGENEWS

Паводки в Казахстане: свыше 25 тысяч человек вернулись в свои дома

Сегодня, 13:10
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Паводки в Казахстане: свыше 25 тысяч человек вернулись в свои дома Сегодня, 13:10
Сегодня, 13:10
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По республике вернулись в свои дома 25 324 человек, передаёт BaigeNews. В эвакопунктах остаются 8 783 человек, из них 3 832 ребенка. 

Откачано свыше 11,6 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена и откачана вода из 4708 жилых домов и 2774 дворовых территорий.

Отметим, на телефон горячей линии поступило 2 173 звонка.

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