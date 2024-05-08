Паводки в Казахстане: проект реконструкции плотины разрабатывают в Актюбинской области

В Актюбинской области идёт работа над проектом реконструкции Щербаковской плотины, расположеной в пяти километрах от села Талдысай Айтекебийского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

На протяжении полувека гидротехническое сооружение исправно исполняло свою работу: заполнялось талыми водами, образуя запас живительной влаги. Оттуда воду использовали для сельскохозяйственных нужд района: для орошаемого земледелия, полива сельхознасаждений и для водопоя скота.

"В 2023 году провели реконструкцию плотины, зацементировав дно обводного канала и оборудовав шлюзы для водосброса. Общая вместимость "Щербаковской" плотины составляет 300 тысяч кубометров воды. Длина дамбы свыше 500 метров. В высоту сооружение достигает 6-8 метров. В ширину – 8 метров. Плотина находится на балансе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области", — отметили в акимате.

Аким области Асхат Шахаров во время рабочей поездки по Айтекебийскому району осмотрел состояние "Щербаковской" плотины и обсудил с руководством района и соответствующих госуправлений вопросы предстоящего ремонта гидротехнического сооружения. Аким области поручил разработать проект реконструкции "Щербаковской плотины с учетом увеличения объема резервной емкости, установки новых шлюзов и гидропостов вокруг водоема, а также расчистки дна и дноуглубления.



Напомним, во время паводка отремонтированная дамба не выдержала напора приходящей воды. В результате затопило близлежащее село Т. Жургенова. По факту прорыва плотины в Айтекебийском районе заведено уголовное дело.