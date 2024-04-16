Паводки в Казахстане: о качестве питьевой воды в Акмолинской области рассказала главный санврач

Из-за аномальных паводков в Казахстане граждане обеспокоились качеством питьевой воды. При этом в социальных сетях то и дело появляются вбросы о том, что она якобы смешалась с канализационными стоками; о всплеске вирусного гепатита и острой кишечной инфекции. Как обстоит ситуация с водой в Акмолинской области, где власти были вынуждены объявить ЧС в Кокшетау и пяти районах? Что на самом деле показывает анализ местной воды, которая и без того оставляла желать лучшего? Ответы на эти и другие вопросы, а также рекомендации на тревожный период времени – в интервью главного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной корреспонденту BaigeNews.kz.

"Вирусный гепатит: не связаны с потопами"

На сегодня в регионе имеются 10 случаев вирусного гепатита, это на девять больше, чем в прошлом году. Звучит не очень, но на самом деле не так уж и плохо.

"Первое, что нужно знать акмолинцам: сейчас эпидемиологическая ситуация у нас стабильная. Того всплеска, о котором идет речь в социальных сетях, на самом деле нет. На сегодня в области зарегистрировано 10 случаев вирусного гепатита, четыре из них – среди детей до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост: тогда был один случай", – отметила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Хорошая новость – все эти случаи не связаны с подтоплениями.

"В апреле у нас зарегистрировано всего три случая, все остальные имели место с начала года – там идут пищевой и контактно-бытовой пути передачи. В тех районах, где сейчас отмечается активная фаза паводков, – Атбасарском, Жаркаинском, Жаксынском – заболевания вирусным гепатитом нет. Есть в Степногорске, Кокшетау, Зеренде, Астраханском районе. Но мы их не связываем с потопами: они не произошли массово в одних и тех же населённых пунктах, не привязаны к конкретному источнику водоснабжения. За исключением разве что "семейных" случаев в Степногорске и Астраханке, но там контакт среди домочадцев", – пояснила Айнагуль Мусина.

Напомним, при вирусном гепатите поражаются желудочно-кишечный тракт, печень. В большинстве случаев болезнь протекает без ярких симптомов: возможны слабость, отсутствие аппетита, тяжесть в животе. Могут проявляться признаки ОРВИ или кишечных расстройств, но в целом картина "проясняется" после появления желтушности. Инкубационный период – месяц, иногда больше. Важно вовремя поставить диагноз, чтобы не запустить ситуацию самолечением и как можно раньше уберечь контактных. Если раньше при вирусном гепатите обязательно госпитализировали, то сегодня можно лечить дома, если есть условия для изоляции больного, соблюдения правил личной гигиены.

"Острая кишечная инфекция: нет групповых случаев"

А как обстоит ситуация с острой кишечной инфекцией? За три месяца – 94 случая, в том числе 25 за апрель. Много это или мало?

"В пределах нормы, у нас же есть контрольные уровни, мы ведём еженедельный мониторинг, сравниваем между неделями. Сейчас, во-первых, весна, когда обычно идёт подъём инфекции. У нас отмечается незначительный рост – в 1,3 раза", – отметила главный санитарный врач области.

При этом есть очень важный момент – нет групповых заболеваний. "Водная" вспышка характеризуется рядом признаков, в том числе одномоментностью заболевания и "общей территорией", то есть, когда имеется один источник водоснабжения.

"А если случаи фиксируются в разной местности и не связаны между собой, то они спорадические (редкие, нерегулярные – прим. авт.). Здесь девять человек – в Бурабайском районе, четверо – в Кокшетау, пятеро – в Степногорске, по двое – в Ерейментау и Сандыктау. Массовой же заболеваемость считается, когда заболели примерно в одно время по 20 человек и более в одном населённом пункте. Также мы смотрим по структуре – в основном болеют дети до года, которые, как правило, не употребляют сырую воду, то есть речь идёт, скорее, о нарушении питания, несоблюдении личной гигиены", – подчеркнула Айнагуль Советовна.

"Важно получить прививку"

Но вернёмся к вирусному гепатиту. Самый верный способ защититься от болезни – вакцинация. Первую прививку детям делают в два года, вторую – в 2,5 (ревакцинация).

"К сожалению, у нас сейчас охват вакцинации по итогам первого квартала не достигнут. Первый этап вакцинации (в два года) составляет 92 процента, второй – 85,6. А должен быть и там, и там – 95 процентов. В большей степени план по прививкам не выполнен в городах Косшы и Степногорск, Зерендинском, Буландынском, Жаркаинском районах. Это вызывает обеспокоенность, мы отрабатываем сейчас с медработниками, с населением разъяснительную работу проводим. Потому что именно сейчас, в период паводка, отмечается и ухудшение показателей воды. Кроме того, при регистрации заболевания важно привить контактных в домашних очагах в течение первых суток", – прокомментировала руководитель ведомства.

В департаменте санэпидконтроля проанализировали данные по непривитым гражданам за последние пять лет. Оказалось, вакцину от вирусного гепатита не получили 1 938 детей. С начала года эту цифру удалось сократить на 47 процентов, иммунизировав 925 человек. Работа продолжается.

"Соблюдать питьевой режим и правила личной гигиены"

Таким образом, информация о том, что пошёл рост заболеваемости, и он связан с паводками, неверная. При этом важно учитывать, что в Акмолинской области 19 водопроводов питаются из открытых водоёмов, то есть ситуация с паводками может оказывать самое прямое влияние. Поэтому санитарные врачи рекомендуют всем сейчас пить воду из гарантированных источников, то есть бутилированную, разлитую в заводских условиях. Фильтрованную воду – кипятить.

"Сейчас мы в школах, чтобы не рисковать здоровьем детей, приостановили на период паводка питьевые фонтанчики, потому что оттуда идёт сырая, некипячёная вода. Следим, чтобы школы были обеспечены бутилированной водой, а в столовых кипятили и разливали ученикам в одноразовые стаканы. Одним словом, держим пищеблоки на контроле", – дополнила Айнагуль Мусина.

И третья рекомендация – соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки с мылом, при обработке овощей и фруктов тоже лучше использовать моющие средства.

Ведомство проводит по графику проверки на соответствие воды требованиям, в том числе и в пунктах эвакуации; мониторинг за объектами внешней среды, отбирая пробы со всех водоисточников. В период паводков количество контрольных точек и проб увеличивается.

"Из водопроводов отобрано 692 бактериологические пробы, из них не соответствуют 5,6 процентов. На соответствие химическим показателям отобрано 706 проб (17%). Несоответствие, в основном, по органолептическим показателям – цветность, мутность. Как я уже говорила, у нас 19 водопроводов питаются из открытых источников. Так, например, все стоки с полей сейчас попадают в Чаглинское водохранилище. Но сейчас водоснабжение в большей степени подаётся из Сергеевского (18 тысяч кубов в сутки, из Чаглинского – 2 тыс), где вода очищается, фильтруется, обеззараживается и только потом подаётся в сеть. То есть приходит к нам уже очищенная – за счёт того, что основной объём воды сейчас подаётся из Сергеевки, её качество лучше. Что касается Чаглинского водохранилища, там запустили цех коагуляции. Поэтому, несмотря на паводки, качество воды за последнюю неделю у нас даже улучшилось", – заверила главный санитарный врач области.

Кроме того, санитарная служба рекомендовала всем водопроводам увеличить дозу хлора – чтобы снизить риски кишечных инфекций.

"Это называется гиперхлорирование. По СанПиНу норма идет 0,3-0,5 мг на литр – сейчас мы рекомендовали до единицы, это допускается в период паводков. При этом проводится постоянный контроль – чтобы не было превышения или наоборот. Это даёт возможность обезопасить жителей, например, при умывании, чистке зубов, ведь не все могут позволить себе использовать бутилированную воду для личной гигиены", – заключила Айнагуль Мусина.

Напомним, в Акмолинской области ЧС местного масштаба объявили в Кокшетау, а также Есильском, Жаркаинском, Атбасарском, Астраханском и Буландынском районах.