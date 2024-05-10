  • 10 Мая, 22:35
  • BAIGENEWS

На сколько повысились цены на продукты из-за паводков в Казахстане

Сегодня, 12:49
АВТОР
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Фото: pixabay Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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Фото: Фото: pixabay

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в правительстве рассказал, на сколько выросли цены на продукты в регионах, где были масштабные паводки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На 0,3-0,5% в среднем повысились цены. На цены на продукты питания, можно сказать, почти паводки не повлияли", - заявил глава МСХ Айдарбек Сапаров.

Ранее сообщалось, что более 54 тысяч эвакуированных из-за паводков  человек вернулись в свои дома. В пунктах временного размещения остаются 5 284 человек.

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