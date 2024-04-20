Паводки в Казахстане: как помогают военные, волонтёры и другие неравнодушные казахстанцы

В СКО, где из-за паводков эвакуированы более 13 тысяч человек, продолжает поступать гуманитарная помощь со всего Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает 24.kz, 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Северо-Казахстанской области направили депутаты маслихата города Алматы. Помимо предметов первой необходимости и продуктов питания, в подтопленные регионы доставляют всё необходимо для устранения последствий паводка.

Между тем, департамент по делам обороны Актюбинской области отправил около 3 тонн гуманитарной помощи в Иргизский район, пострадавший от наводнения. Это продукты питания, детская одежда и детское питание для младенцев.

По информации Astana-TV, военные инженеры паромной переправой доставили гуманитарную помощь в село Прибрежный на севере страны. Привезли более 25 тонн корма для скота, 4 тонны продуктов и предметов первой необходимости с помощью понтонно-мостовых комплектов. Будут также решаться вопросы, связанные с восстановлением электро и водоснабжения населённых пунктов северо-казахстанской области.

"Переправляется гуманитарная помощь. Также на том берегу работает у нас понтовый парк. Это одно звено, на нём устанавливается насосная станция для обеспечения водой города Петропаловска. Основная задача - это у нас это оказание помощи, переправлять личный состав, население, технику и животных на другой берег", - рассказал командир воинской части 58012 Толеген Назаров.

По информации телеканала "Хабар", в Петропавловск от имени Агентства финансового мониторинга и акимата города Астаны доставлено 60 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает газета "Время", рейсы с продуктами питания и питьевой водой, одеждой, матрасами и подушками идут в Петропавловск со всей страны. Их принимают и разгружают круглосуточно. Затем сортируют в наборы и раздают пострадавшим. Строго по спискам.

"Вот такая классная туркестанская картошечка будет сегодня на столах у наших горожан! - улыбается волонтер Алла КУВШИНОВА, которая курирует работу добровольцев на самом крупном складе города. - Мы раздаем гуманитарную помощь по четырем точкам каждый день до девяти часов вечера. Вчера весь склад раздали, все закончилось, но ночью приехали туркестанцы и просто нас смутили".

Уже за полночь в Петропавловск прибыла фура с 30 тоннами картошки, круп, растительного масла, питьевой воды из Туркестанской области. Понимая, что все это добро нужно еще и быстро разгрузить, сюда приехала большая группа волонтёров.

Напомним, в СКО ситуация с паводками пока остаётся сложной. В населённых пунктах Кызылжарского района и Петропавловске завершилась первая волна паводка. Однако в Сергеевском водохранилище наполняемость воды равна 166%. приближается вторая волна паводка.

Ранее сообщалось, что в Минобороны выделили дополнительные силы и средства для противодействия водной стихии.

Также стало известно, что компании, входящие в Astana Group, и фонд Нурлана Смагулова совокупно направили средства в размере 6,1 млрд тенге.

Фонд Нурлана Смагулова объявил о выделении денежных средств в размере 5,6 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков. Средства направлены в Западно-Казахстанскую область на восстановление жизненно важной инфраструктуры и обеспечение жильём людей, чьи дома пострадали или оказались разрушенными в результате наводнения.