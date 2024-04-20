СКО готовится ко второй волне паводка

В СКО ситуация остаётся сложной. В населённых пунктах Кызылжарского района и Петропавловске завершилась первая волна паводка. Однако в Сергеевском водохранилище наполняемость воды равна 166%. Вода была на отметке 348 см, передаёт BaigeNews.kz.

Как заявила главный специалист информационно-аналитической группы СКО Жазира Кожахметова на площадке СЦК, приближается вторая волна паводка.

Пострадавшие от подтопления жители Петропавловска и Кызылжарского района были размещены в эвакопунктах, которые функционируют в общежитиях университета и 4 колледжах города.

"Более 700 человек вернулись домой. 200 из них — дети. На данный момент эвакуировано более 13 тысяч человек. Мобилизованные силы организуют различные мероприятия. Принимаются меры по спасению населения, животных. Проводятся различные мероприятия ко второй волне паводка", — сказала спикер.

Напомним, по последним данным МЧС РК, по республике 21 944 человека вернулись в свои дома. В эвакопунктах остаются 8 778 человек, из них 3 810 детей.