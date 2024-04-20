Военные инженеры продолжают работать в подтопленных регионах страны

По решению Оперативного штаба в западные регионы дополнительно выделены силы и средства Вооруженных сил страны, передаёт BaigeNews.kz.



Для проведения дезинфекционных мероприятий в Актобе направлены подразделения радиационно-химической и биологической защиты Таразского гарнизона - 50 человек личного состава и 17 единиц техники, в Северо-Казахстанскую область — инженерное подразделение со специальной техникой Конаевского гарнизона. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель Министерства обороны Руслан Жангулин.

По его словам, для оказания квалифицированной медицинской помощи личному составу и гражданскому населению выделены медицинские бригады из четырех военно-медицинских частей и учреждений ВС - 57 человек врачебного состава и медицинского персонала, 8 санитарных автомобилей, обеспеченные достаточным количеством лекарственных средств и медицинских изделий.

"В Актюбинской области в районе населенного пункта Ойыл военные инженеры продолжают паромные переправы. За минувшие сутки всего совершено 13 пароморейсов, перевезено 52 человека и 46 единиц техники. Сводная группа военнослужащих проводила работы по укреплению дамб вокруг населенных пунктов Жайсанбай и Иргиз, всего подготовлено и уложено 15 тыс. мешков с песком, укреплена береговая линия протяженностью 6200 метра и высотой 4 метра. В Атырауской области проводились работы по заготовке и укладке мешков с песком по периметру реки Жайык, населенных пунктов Есбол, Енбекши, Аккайын, Актогай, Жангансай, Индебор, Есбол, Курылыс, Онирлик, Жанаталап. Всего подготовлено и уложено более 45 тысяч мешков с песком. В Кульсары проводились работы по разгрузке гуманитарного груза из Республики Кыргызстан, и восстановлению дамбы. Всего выгружено 3 вагона гуманитарного груза и уложено 2300 мешков с песком", — отметил спикер.

Экипаж Актауской авиабазы продолжает аэронаблюдение и воздушную разведку с помощью разведывательного ударного беспилотного летательного аппарата по маршруту: Актау-Атырау-Актау.

Фото: ortcom.kz

В Западно-Казахстанской области военнослужащими бригады территориальной обороны и десантно-штурмовых войск проведены работы по заготовке и укладке мешков с песком, укреплению вероятных мест подтопления, усилен берег русла реки Жайык. Работы выполнялись в населенных пунктах Набережная, Подстепное, Байконыс, Дарьинское, Рубежное, и в 32 населенных пунктах Акжайыкского района.

В Северо-Казахстанской области военнослужащие продолжают работы в районе горводоканала "Кызылжар Су" в Петропавловске и в районе посёлка Бишкуль. Кроме того, организовано обеспечение населённых пунктов питьевой водой. В селе Соколовка проводилась эвакуация жителей и патрулирование территории.

"Военнослужащие инженерно-саперной бригады ВС Конаевского гарнизона приступили к выполнению комплекса задач по оказанию помощи жителям, пострадавшим от паводков населенных пунктов. Паромной переправой перевезена гуманитарная помощь в село Прибрежное Кызылжарского района", - рапортовал представитель ведомства.

Также осуществляется оборудование понтонов, установка водоносной станции для подачи питьевой воды, решаются вопросы с восстановлением электропитания. Инженерным подразделением ВС также оборудована паромная переправа в районе населенного пункта Кима Акмолинской области.

Всего в противопаводковых мероприятиях от ВС РК было задействовано 5 441 военнослужащих, 227 единиц автомобильной техники, 12 вертолётов армейской авиации, пять самолетов военно-транспортной авиации и три беспилотника.