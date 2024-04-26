Паводки в Казахстане: как государство возмещает ущерб пострадавшим

Пострадавшим от паводков казахстанцам продолжают возмещать ущерб, выплачивать единовременные компенсации, а некоторым даже выдали ключи от собственных квадратных метров. Корреспондент BaigeNews.kz сделал обзорный материал по проведённой в регионах работе к этому дню.

По информации пресс-службы правительства РК, на сегодняшний день от пострадавших казахстанцев поступило 21 658 заявок. По состоянию на 26 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 12 642 семьи на сумму более 4,5 миллиарда тенге. Объём выплат за павший скот достиг 211,5 миллиона тенге. На сегодняшний день в пострадавших регионах обследован 3871 жилой дом, по 2230 объектам проведена оценка. Более 645 миллиона тенге выделено на проведение ремонтных работ в 468 домах. 49 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.

Актюбинская область

В Актюбинской области 191 семья получила единовременную выплату на сумму 65 391 600 тенге. По области погибло 3 232 головы крупного рогатого скота. На сегодня за 753 животных, погибших во время паводков в Актюбинской области, выплачено 98,3 миллионов тенге. В Иргизском районе было затоплено 126 домов. Сейчас ведутся работы по определению месторасположения будущих новостроек. На данный момент из района 195 семей обратились за единовременной социальной выплатой, 10 из них уже ее получили. В специальную комиссию по определению ущерба от наводнения подано 143 заявления, проводятся технические проверки и оценки. В Темирском районе в комиссию по оценке и возмещению материального ущерба поступило 91 заявление от пострадавших, из них по 15 обращениям уже выплачено свыше 84 миллионов тенге. Согласно решению комиссии по оценке и возмещению материального ущерба, 30 семьям из четырех пострадавших сёл будет приобретено готовое жильё, ещё 21 дом построят и 40 домов будут отремонтированы. 27 владельцам погибшего скота выделена компенсация в размере 8,5 миллиона тенге. Единовременная выплата в размере 369 тысяч тенге назначена 82 семьям района.

Атырауская область

В Жылыойском районе было подтоплено 2920 домов и 19 многоквартирных жилых домов.По данным на 25 апреля, 3591 пострадавший получил единовременную материальную помощь в размере 100 МРП. Компенсация убытков будет производиться и предпринимателям региона. Стоимость утерянных товаров будет возмещаться по закупочной цене у оптовых поставщиков. Основанием для компенсации стоимости является решение региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь. По информации управления предпринимательства и промышленности Атырауской области, на сегодня принято 236 заявлений от предпринимателей Жылыойского района.

Северо-Казахстанская область

В Северо-Казахстанской области пока не проводилась оценка подтопленного жилья, так как вода ещё не ушла. Как только вода уйдет с территории домов, акимат намерен сразу делать техническое обследование и оценку имущества. Аким области поручил районным акимам по мере ухода воды запускать оценочные комиссии для обследования. Если комиссия будет рекомендовать ремонт жилья, в срочном порядке будут начаты восстановительные работы. Если жилье больше не пригодно для проживания, будут строить новый дом либо приобретать жилье на вторичном рынке, заверили в акимате.

Между тем, на сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 383 семей на общую сумму 879 миллиона тенге.

Отметим, что между акиматом Северо-Казахстанской области и Фондом "Қазақстан халқына" подписан меморандум о строительстве 100 жилых домов в микрорайоне Солнечный-2 для пострадавших от паводка.

Костанайская область

В Костанайской области обследовано 864 дома, из которых 561 подлежат восстановлению. После оценки ущерба по этим домам будет выплачена соответствующая сумма. Для 303 домов, которые не подлежат восстановлению, будет предоставлено новое жильё. На сегодняшний день подано 3180 заявлений на единовременную социальную выплату. 1720 семьям уже произведена выплата на сумму 635 миллионов тенге. Также произведена оплата по 780 головам скота на общую сумму более 102 миллионов тенге.

Западно-Казахстанская область

В результате паводка в пяти районах ЗКО и Уральске были затоплены жилые дома и дачи. Нанесён ущерб 1 292 жилым домам.

Пострадавшим оказывается единовременная социальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей - 369,2 тысяч тенге. Сегодня 1 490 семей получили социальную помощь на общую сумму 547,3 миллионов тенге.

В регионе уже начались работы по восстановлению жилых домов, признанных непригодными в вышеуказанных районах. В частности, определены земельные участки новых жилых домов, ведутся геологические и топосъемочные работы. Для строительных работ определен список местных компании, начаты подготовительные работы.

Общественный фонд "Қазақстан халқына" и акимат Западно-Казахстанской области подписали меморандум о строительстве жилых домов для граждан, пострадавших от паводков в Сырымском районе Западно-Казахстанской области. В рамках реализуемого меморандума в Западно-Казахстанской области за счет финансовых ресурсов фонда будет построено 114 жилых домов по типовому проекту, предложенному местными исполнительными органами.

В результате паводка погибло 2 343 голов скота, в том числе: 341 крупный рогатый скот, 63 лошади, 1 742 мелкого рогатого скота, 116 свиней и 81 домашняя птица.

В настоящее время начата работа по возмещению ущерба. На эти цели из областного бюджета выделено 187,5 миллионов тенге. Отметим, приём заявлений во всех пострадавших от паводков регионах ещё идёт. Выплаты продолжаются.