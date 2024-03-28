Паводки: опубликованы телефоны оперативных штабов в регионах Казахстана
Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
110Фото: pxhere.com
В Казахстане в связи с паводками продолжают работу республиканский и областные оперативные штабы, также телефоны "горячей линии", передаёт BaigeNews.kz.
Граждане могут обращаться в МЧС по номеру: 8 7172 70 41 14;
ДЧС Актюбинской области 8 7132 54 86 57;
ДЧС Западно-Казахстанской области 8 7112 55 40 88;
ДЧС Костанайской области 8 7142 50 19 60;
ДЧС Акмолинской области 8 7162 52 55 14.
Ранее сообщалось о том, какую помощь спасателям оказывают волонтёры.
В Алматы из-за непоготы также работает телефон "горячей линии".
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