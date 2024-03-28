Паводки: опубликованы телефоны оперативных штабов в регионах Казахстана

В Казахстане в связи с паводками продолжают работу республиканский и областные оперативные штабы, также телефоны "горячей линии", передаёт BaigeNews.kz.

Граждане могут обращаться в МЧС по номеру: 8 7172 70 41 14;

ДЧС Актюбинской области 8 7132 54 86 57;

ДЧС Западно-Казахстанской области 8 7112 55 40 88;

ДЧС Костанайской области 8 7142 50 19 60;

ДЧС Акмолинской области 8 7162 52 55 14.

Ранее сообщалось о том, какую помощь спасателям оказывают волонтёры.

В Алматы из-за непоготы также работает телефон "горячей линии".