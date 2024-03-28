Волонтёры активно помогают спасателям в Казахстане

Какую работу проделал оперативный штаб Национальной волонтёрской сети в связи с паводками в Казахстане, читайте в материале BaigeNews.kz.

Созданы колл-центры в каждом из регионов страны на базе региональных фронт-офисов волонтёров. Также действует единый контакт-центр +7 708 706 4242, предназначенный для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтёров.

Создана оперативная группа (единый чат в мессенджере WhatsApp) для разъяснения алгоритмов сбора гуманитарной помощи в случае чрезвычайных ситуаций и реализации инструкций по действиям региональных фронт-офисов в зависимости от ситуации в регионе (красная, желтая, зеленая зоны).

В трёх регионах - ЗКО, Костанайской и Акмолинской областях организованы пункты сбора гуманитарной помощи.

Волонтёры подготовили объявление по сбору средств для пострадавших от весенних поводков.

Выстроена работа по взаимодействию с ДЧС в каждом регионе при содействии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Волонтёры активно оказывают помощь сотрудникам ДЧС в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, а также поддержку пострадавшим в пунктах эвакуации.

По данным МИО, в Актюбинской области привлечено 4 000 волонтёров. В областном центре создан штаб из 300 волонтёров. Помимо основных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим, добровольцы также проводят профилактическую работу, информируя население о мерах предосторожности и предоставляя поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации из-за наводнений.

По Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях принимают участие порядка 50 волонтёров. ОФ "Красный полумесяц" и "Доброе сердце Lider.kz" на местах оказывают помощь пострадавшим гражданам, сотрудникам уполномоченных государственных органов.

В ЗКО привлечено порядка 150 волонтёров.

Для оказания помощи жителям пострадавшим от наводнения в Костанайской области (в Амангельдинском районе и Аркалыке) открыты специальные пункты и волонтёрские штабы. В Амангельдинском районе работают более 300 человек. Волонтёры помогают в принятии мер по сдерживанию поступающей воды, организовали раздачу горячего питания. В Аркалыке задействованы более 100 студентов вузов и колледжей. Молодые люди убирают снег с домов, подверженных риску подтопления.