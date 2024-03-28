"Горячую линию" открыли в Алматы из-за непогоды

В связи с погодными условиями в Алматы в ДЧС открыли "горячую линию", передаёт BaigeNews.kz.

Горожане и гости города могут сообщать о происшествиях по номерам: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84

В акимате уточнили, что все коммунальные службы Алматы работают в усиленном режиме.

"Вечером 28 марта в Алматы начался кратковременный высокоинтенсивный ливень, ожидается выпадение до 20 мм осадков, что составляет 28% от среднемесячной нормы в марте (72 мм). В целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям в ночную смену организован выход 49 оперативных дежурных мобильных бригад, из которых 33 бригады коммунального предприятия "Алматы Тазалык". Дежурные бригады заблаговременно выведены на места дислокаций участков, наиболее подверженных заторам и затоплениям. Все факты падения деревьев будут оперативно устранены", - заверили в администрации.

Всего на дежурстве находится 344 единиц спецтехники, 21 мотопомпа и 163 дорожных рабочих. Заготовлено 2 300 мешков с песком.

В связи с ухудшением погодных условий в ближайшие дни водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.

В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования можно обратиться в акиматы района или написать сообщение по номеру в What’s App +7 706 689 8898.