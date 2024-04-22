Паводки-2024: в ЗКО направлены дополнительные силы

Как отметил официальный представитель регионального ДЧС Нуржан Төлеуіш, ситуация сложная, передаёт BaigeNews. Уровень воды р. Жайык все еще повышается. В настоящее время уровень воды составляет 8 м 62 см. По данным Казгидромета, критический уровень - 8 м 50 см. Предполагается, что 25-26 апреля уровень воды еще поднимется до 9,5 м.

"В область направлены дополнительные силы. Большая часть прибыла, они были задействованы в работах по городу Уральску и четырем районам. В настоящее время угроза не устранена в 84 населенных пунктах, расположенных вдоль р. Жайык. До сих пор ведутся работы по поднятию, укреплению берегов р. Жайык, укреплению дамб, наполнению мешков, а также по оповещению населения, обходу домов и предварительной эвакуации. За минувшие сутки в садоводческом товариществе "Стеновик", расположенном вдоль реки Шаган, эвакуирован 61 человек. Оповещение проводится каждые 2 часа. Рассылаются СМС-сообщения, ежедневно публикуется информация в социальных сетях", - сказал спикер на брифинге в СЦК.

Всего эвакуировано 13 880 человек, из них более 2300 находятся в эвакуационных пунктах.