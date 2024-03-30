Паводки 2024: в шести регионах Казахстана запустили горячую линию

Для оказания психологической и информационной поддежки и помощи в шести регионах страны в круглосуточном режиме работают телефоны "Горячей линий" МЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пострадавшие от паводков могут сообщить о проблемах по следующим телефонам: