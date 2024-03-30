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Паводки 2024: в шести регионах Казахстана запустили горячую линию

Сегодня, 10:05
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МЧС РК Сегодня, 10:05
Сегодня, 10:05
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Фото: МЧС РК

Для оказания психологической и информационной поддежки и помощи в шести регионах страны в круглосуточном режиме работают телефоны "Горячей линий" МЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пострадавшие от паводков могут сообщить о проблемах по следующим телефонам:

  • ЦУКС г.Астана: 8 (7172) 704-114
  • ДЧС Актюбинской области: 8 (7132) 548 - 657
  • ДЧС ЗКО: 8 (7112) 554 - 088
  • ДЧС Костанайской области: 8 (7142) 501 - 960
  • ДЧС Акмолинской области: 8 (7162) 551 - 484
  • ДЧС Кызылординской области: 8 (7242) 244 - 161.

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