Паводки 2024: в шести регионах Казахстана запустили горячую линию
Сегодня, 10:05
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Сегодня, 10:05Сегодня, 10:05
127Фото: МЧС РК
Для оказания психологической и информационной поддежки и помощи в шести регионах страны в круглосуточном режиме работают телефоны "Горячей линий" МЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пострадавшие от паводков могут сообщить о проблемах по следующим телефонам:
- ЦУКС г.Астана: 8 (7172) 704-114
- ДЧС Актюбинской области: 8 (7132) 548 - 657
- ДЧС ЗКО: 8 (7112) 554 - 088
- ДЧС Костанайской области: 8 (7142) 501 - 960
- ДЧС Акмолинской области: 8 (7162) 551 - 484
- ДЧС Кызылординской области: 8 (7242) 244 - 161.
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