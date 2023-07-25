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Сегодня, 06:11
234
234Фото: pixabay.com
Павлодарцев напугали разбросанные у больницы шприцы
На разбросанные шприцы на территории первой горбольницы в социальных сетях пожаловался павлодарец. Он снял видео, где показал, что вокруг мусорного бака лежат шприцы, маски, пробирка с кровью. На медизделиях не было маркировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
"Рядом играют дети", — возмутился автор видео.
Администрация больницы ответила в комментариях, что нарушений по сбору, хранению и транспортировке медицинских отходов не было.
"Выяснить, кому принадлежит пробирка, не предоставляется возможным из-за отсутствия маркировки", — пояснили в медорганизации.
В больнице провели производственное собрание, старших медсестёр отделения призвали усилить контроль за медицинскими отходами.
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