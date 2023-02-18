Павлодарца приговорили к общественным работам за жестокое обращение с котом

Фото: zooblog.ru

26-летний павлодарец жестоко избил кота своей соседки. Животное получило травмы, не совместимые с жизнью, после которых хозяйке пришлось усыпить питомца, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры, на которых видно, как живодёр жестоко избивает животное, появились в декабре прошлого года на странице общественного фонда "Сердца Павлодара" в Instagram.

В час ночи жительница Дачного микрорайона Павлодара обнаружила своего четырёхлетнего кота шотландской породы смертельно раненым на лестничной площадке. Позже, благодаря видео с камер наблюдения, высянилось, что сосед бил и пинал кота не в первый раз.

Дело о жестоком обращении с животным рассмотрел городской суд №2. Мужчина признал свою вину.

"Признать виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РК "Жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель", и назначить ему наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 90 часов", — говорится в приговоре суда.

Отмечается, что в случае уклонения от общественных работ живодёра ждёт арест.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи жестокого обращения с животными.