В Казахстане участились случаи жестокого обращения с животными

Фото: gamerwall.pro

В январе 2022 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило восемь случаев, против пяти случаев годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Количество правонарушений в сфере незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений выросло до 11 случаев, против девяти случаев в январе прошлого года.

В сфере незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных зарегистрировано 17 уголовных правонарушений, против 12 случаев годом ранее.

Количество правонарушений в сфере незаконной охоты, напротив, сократилось до 12 случаев, против 17 случаев в январе 2021 года.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, зарегистрировали в Павлодарской области: 3 случая за январь (при том, что годом ранее не было зафиксировано ни одного).

Правонарушения в сфере незаконной добычи рыбных ресурсов чаще всего регистрировали в Карагандинской области: пять случаев за месяц, против трёх случаев годом ранее.

В сфере незаконной охоты отличилась Жетысуская область: 3 правонарушения за январь.

Случаи незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных чаще всего фиксировались в Актюбинской области: 4 правонарушения (в предыдущем январе не было зарегистрировано ни одного).