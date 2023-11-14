Павлодарца оштрафовали за хранение экстремистских материалов

Павлодарец наказан за размещение и хранение запрещённых религиозных материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что павлодарские полицейские мониторили интернет-ресурсы и установили, что мужчина хранит в социальной сети ВКонтакте аудиоматериалы религиозного содержания, запрещённые к использованию на территории Республики Казахстан.

Отмечается, что данные материалы признаны экстремистскими и запрещены к распространению и пропаганде на территории страны.