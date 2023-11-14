  • 14 Ноября, 13:51
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Павлодарца оштрафовали за хранение экстремистских материалов

Сегодня, 13:37
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37
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Фото: Polisia.kz

Павлодарец наказан за размещение и хранение запрещённых религиозных материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что павлодарские полицейские мониторили интернет-ресурсы и установили, что мужчина хранит в социальной сети ВКонтакте аудиоматериалы религиозного содержания, запрещённые к использованию на территории Республики Казахстан.

Отмечается, что данные материалы признаны экстремистскими и запрещены к распространению и пропаганде на территории страны.

"По данному факту в отношении мужчины составлен административный материал по статье 453 КоАП РК и направлен в суд для принятия решения. Судом на нарушителя наложен административный штраф в размере 14 МРП с конфискацией продукции средств массовой информации", — сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

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