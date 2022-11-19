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Павлодарский водоканал незаконно обогатился на 177 миллионов тенге. К такому выводу пришли в местном Департаменте по регулированию естественных монополий. Теперь услугодателя обязали вернуть уплаченные средства жителям. Для этого придётся снизить тариф на все 12 месяцев 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аstanatv.

С 1 января павлодарским потребителям за кубометр воды нужно будет платить не 45, а 43 тенге. Юрлицам тариф снизят на восемь тенге, до 155-ти. По решению департамента по регулированию естественных монополий, таким образом местный водоканал должен будет за 12 месяцев полностью возместить свой якобы необоснованный доход.

"Выявлена сумма необоснованно полученного дохода в размере 177 миллионов тенге. У монополистов ежегодно закладываются расходы, которые они должны осваивать. Затраты на ремонт и покупку определённых материалов, которые по итогам прошедшего года не были освоены. Департамент твёрдо придерживается позиции о необходимости возмещения жителям Павлодара всей суммы необоснованно полученного дохода", - сказал руководитель ДКРЕМ по Павлодарской области Ибрагим Тангиев.

В водоканале с таким решением не согласны. Говорят, и сумма гораздо меньше – 141 миллион тенге. И образовалась она благодаря экономии: снизилась аварийность на сетях, и ремонтные работы проводили реже. А сэкономленные деньги направили на 20%-ное повышение зарплаты сотрудникам. До этого она составляла от 105 до 115 тысяч тысяч тенге.

В компании уточнили: дали полное разъяснение в департамент об экономии и изменении целевого назначения этих средств. Свой вердикт в комитете вынесут уже на следующей неделе. Неудовлетворённая сторона сможет обратиться в суд.