Павлодарский суд признал Нурлана Масимова виновным по двум административным делам

Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

В городском Специализированном суде Павлодара по административным правонарушениям рассмотрели два дела в отношении бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Суд установил, что в 2021 году на закуп кормов для 18 служебных лошадей департамент выделил 60,9 миллиона тенге. Однако в нарушение норм запланировал сверх нормы 10,7 миллиона тенге. В 2022 году на корм выделили 13,4 миллиона тенге, но сверх нормы добавили 8,5 миллиона тенге.

Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных денег, посчитали в суде.

"Вина бывшего начальника областного департамента полиции доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими исследованными судом доказательствами. Суд по статье 234-1 КоАП РК назначил виновному штраф в размере 214,4 тысячи тенге по каждому делу", — сообщили в пресс-службе суда.

Также суд вынес частное постановление в адрес ревизионной комиссии по Павлодарской области за нарушение процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении.