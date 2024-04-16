Павлодарские спасатели продолжают противопаводковые работы в Северо-Казахстанской области
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
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Силы и средства ДЧС Павлодарской области занимаются эвакуацией людей, домашних животных, материальных ценностей, а также доставляют продукты питания в подтопленные районы, передаёт BaigeNews.
Спасатели проводят подворовые обходы дачных участков и проводят оповещение местного населения об эвакуации. Во время эвакуации сотрудниками Центра медицины катастроф Прииртышья за весь период были осмотрены 9 жителей поселка Заречный и города Петропавловск.
Работа ведется круглосуточно.
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