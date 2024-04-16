  • 16 Апреля, 09:34
  • BAIGENEWS

Павлодарские спасатели продолжают противопаводковые работы в Северо-Казахстанской области

Сегодня, 09:14
АВТОР
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Павлодарские спасатели продолжают противопаводковые работы в Северо-Казахстанской области Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
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Силы и средства ДЧС Павлодарской области занимаются эвакуацией людей, домашних животных, материальных ценностей, а также доставляют продукты питания в подтопленные районы, передаёт BaigeNews.

Спасатели проводят подворовые обходы дачных участков и проводят оповещение местного населения об эвакуации. Во время эвакуации сотрудниками Центра медицины катастроф Прииртышья за весь период были осмотрены 9 жителей поселка Заречный и города Петропавловск.

Работа ведется круглосуточно.

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