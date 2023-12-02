Павлодарские онкологи обратились к жителям области

Павлодарские врачи обеспокоены поздним обращением людей на обследования. Это приводит к тому, что рак у больных находят на поздних стадиях, когда вылечить пациента уже трудно или невозможно. По словам врачей, государство бесплатно обследует и лечит граждан от пяти видов онкозаболеваний. Поставив такой диагноз человеку на первой-второй стадиях, медики прогнозируют выздоровление в 96-98 процентах, на третьей – только в половине случаев, а на четвёртой стадии вопрос выздоровления не стоит. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал врачей и историю одной из пациенток.

Заведующий отделением эндоскопии Павлодарского областного онкологического диспансера Булат Жансагимов говорит, что сейчас, когда у медиков есть мощная аппаратура, дающее качественное изображение при обследовании на предмет рака, можно проводить исследования быстро, безболезненно, и на начальных стадиях заболеваниях удаётся аккуратно брать ткань на биопсию. Можно диагностировать многие онкологические и предопухолевые заболевания на ранних стадиях.

"Когда люди вовремя приходят, на начальных этапах проводим процедуры, то мы вовремя обследуем, и они уходят довольными. Мы уже не боимся за последствия. Проводится щадящая операция, химиотерапия получается кратковременной, облучение можно делать меньшими приёмами и дозами", - объясняет Жансагимов.

Но в регионе, продолжает врач, много людей, которым пора обследоваться, при этом они принимают сомнительные средства и даже не думают идти на прием.

"Сейчас мы делаем обследования даже под наркозом. Несмотря на хорошие возможности в лечении, у многих история складывается так: если у человека заболел желудок, он вместо того, чтобы сделать ФГДС, принимает таблетки, глушит симптомы и сидит до последнего. Пища плохо проходит у людей – тоже ждут до конца. Если что-то случилось, нужно всегда обращаться к медикам. Вроде выявляем больных, столько работаем, и всё равно запущенных очень много", - разводит руками Булат Жансагимов.

Он констатирует, что сейчас всюду открываются эндоскопические, хирургические, УЗИ-кабинеты. При это обследоваться можно по направлению, бесплатно.

"Бывает записываются на обследование, но не приходят, не звонят. Это неуважение и недисциплинированность. А это "потом" приводит к запущенности. У нас бывают очереди в коридорах, но я стараюсь быстро принимать больных и оперативно делать все процедуры. Другая проблема сейчас: у нас на лёгкий седативный наркоз для проведения процедур заканчиваются препараты – лёгкие седатики. СК "Фармация" до такой степени плохо поставляет, что людям, которые приходят в конце года, я их предоставить не могу", - рассказывает завотделением.

Тем не менее, врач договаривается с коллегами быстро пропустить больного без задержек, ищет препараты на операцию, на химио-, лучевую терапию.

Врач рассказывает, что бывая в Экибастузе и сёлах Павлодарской области, он выявляет много случаев язвы желудка, полипов, иногда – рак. Всем он неустанно твердит, чтобы приходили на лечение по направлению или платно.

Очень мало среди жителей Павлодарской области людей, которые занимаются профилактикой онкологических заболеваний, в том числе тех, кому за 40-50 лет, говорит Булат Жансагимов. Немало и людей, которые всё же дошли до врача, но настроены предвзято: лучше не знать о таком диагнозе и спокойно умереть.

"Если нужно, я после обследования даю человеку видео, снятое при проведении процедуры. Некоторые приходят на собеседование с близким человеком, чтобы был свидетель. Те, кто побывал у нас, потом снова приходят, уже не боясь процедуры и зная, что не будет дискомфорта", - утверждает врач.

Пациентке Павлодарского областного онкодиспансера Макпал 54 года. Она прошла скрининг молочной железы в своей поликлинике. Через месяц ей позвонили, сказали, что "что-то" обнаружили и пригласили на приём, где дали направление в онкодиспансер.

"Мне объяснили, что нужно пройти уточняющую диагностику и взять биопсию из молочной железы. Самым сложным было ожидание результата биопсии, она была готова через семь дней. На приёме врач онколог, сказал, что результат плохой, дал перечень обследований и дал понять, что надо оперироваться. В течение десяти дней я прошла все обследования и консультации специалистов для наркоза", - делится она.

Макпал говорит, что с результатами она пошла на комиссию в онкодиспансере, где все врачи, посмотрев выписку, сказали ей, что нужна операция.

"Информацию о своей болезни я восприняла спокойно и решилась на операцию. Её я перенесла абсолютно хорошо. Спасибо нашим врачам за их руки, что вылечили меня. Сейчас я абсолютно здорова, прохожу периодически обследования", - говорит Макпал.

Заместитель по медицинской части директора Павлодарского областного онкодиспансера Тельман Альгожин констатирует, что во всём Казахстане, не только в Павлодарской области остро стоит проблема запущенности здоровья людей в плане онкологии. После мероприятий, связанных с COVID-19, когда отменяли профосмотры, скрининги, люди "засиделись", и тяжёлые стадии рака стали встречать на два-три процента чаще.

"Рак на первой стадии, на которой можно полноценно излечиться, практически не беспокоит человека. Поэтому, когда появляются какие-то симптомы, ощущения, синдромы, то это уже – не ранняя стадия. Тем онкология коварна и опасна в отличие от воспалительных и прочих заболеваний, что она на ранней стадии может абсолютно не беспокоить. Поэтому скрининговые обследования практикуются по всему миру, а не только у нас, в Казахстане, для населения с целью ранней диагностики", - разъясняет врач.

В нашей стране государство обеспечивает три вида скрининга. В структуре заболеваний первое место занимают рак молочной железы, колоректальный, рак лёгкого, желудка и шейки матки. Эти локализации занимают первые пять мест по частоте заболеваемости. 60-70 процентов пациентов Павлодарского областного онкодиспансера имеют такие диагнозы.

"Правительство подписало новый комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями до 2027 года. Там выделяют средства на скрининговые обследования для ранней диагностики рака лёгкого. Это так называемая низкодозная компьютерная томография. Её информативность в сотни раз выше флюорографии. Поэтому со следующего года для ранней диагностики рака лёгкого, который занимает второе-третье места по заболеваемости, будет внедряться скрининг по Казахстану, чтобы на первой-второй стадиях выявить онкологическое заболевание. На этих стадиях определённых локализаций выздоровление достигает 96-98 процентов. Если рак находится на третьей стадии, то выздоровление составляет 50 процентов. На четвёртой стадии при определённых локализациях вопрос выздоровления вообще не стоит. При ней пятилетняя выживаемость больного не достигает пяти-пятнадцати процентов", - констатирует замдиректора онкодиспансера.

Тельман Альгожин отмечает, что в странах так называемого третьего мира, количество заболевших примерно в два раза ниже, чем в Казахстане, но связано это со слабой диагностикой в этих странах. Во вторую очередь это зависит от продолжительности жизни. В развитых странах люди живут дольше. Возраст – один из факторов развития онкопатологии.