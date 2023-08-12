Павлодарец ищет виновных в смерти отца

Житель Павлодара Евгений Волынкин ищет виновных в смерти отца, погибшего год назад в огне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Он винит в этом пожарных, которые не эвакуировали пожилого человека с места происшествия. Но уполномоченные органы, расследовавшие причины трагедии, установили, что спасатели действовали по инструкции. Сын погибшего и дальше намерен доказывать свою правоту.

В садовом обществе "Надежда" на 60 гектарах весной прошлого года бушевал пожар. Тогда пострадали больше 300 дачных участков. А на одном из них и вовсе обнаружили тело человека. Погибшим оказался пенсионер Анатолий Волынкин. Его сын Евгений в смерти отца винит спасателей.

"Если бы органы, которые за это отвечают, провели правильную эвакуацию, то отец остался бы жив. Я считаю, что это халатность, неисполнение прямых своих должностных обязанностей. Я считаю, что это в ДЧС виновны, что мой отец погиб", — говоорит Евгений.

Возгорание тушили больше сотни пожарных. Из-за гибели человека их действия изучила специальная комиссия. Нареканий в итоге не оказалось.

"Есть предположение, что он вернулся на место пожара после эвакуации. Вышестоящий орган, прибыв на место, давал уже оценку действиям должностных лиц. Были запрошены все необходимые материалы, переговоры по радиостанции, также все телефонные сообщения были проверены. И вышестоящий орган дал заключение о том, что со стороны сотрудников ДЧС Павлодарской области нарушения либо невыполнение инструкции и алгоритмов не установлены", — прокомментировал и.о. начальника УЧС ПавлодараТлекжан Галлямов.

Гибель пенсионера расследовала и полиция.

"Досудебное расследование по статье 371 Уголовного кодекса РК, согласно ст. 35 Уголовно-процессуального кодекса, прекращено в связи с отсутствием состава преступления", — сообщила и.о. руководителя пресс-службы ДП области Алма Мусабекова.

Но сын погибшего не согласен с доводами правоохранительных органов. Он заказал судебно-медицинскую экспертизу.

"Судмедэкспертиза говорит, что причину смерти установить невозможно в силу того, что труп был полностью обгоревший. Опять же в судмедэкспертизе есть такие вещи, которые говорят о том, что в легких и трахее найдены нагар, угар, частицы золы. Я считаю, что он сгорел не там, где его нашли, а в домике. Это уже ДЧС-ники по каким-то причинам перенесли или как, я считаю. И в деле есть показания сторожа, что его якобы выносили из домика. В этом деле очень много нюансов", — говорит Евгений Волынкин.

Мужчина считает, что отец во время пожара находился в своем дачном домике, и спасатели попросту не проверили жилище, нет ли там людей. Свою правоту мужчина намерен отстаивать и дальше – теперь в прокуратуре.