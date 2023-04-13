Пациентку с врождённой деформацией ног успешно прооперировали в Астане

Фото: пресс-служба Минздрава РК

25-летней жительнице Кызылорды помогли встать на ноги столичные врачи, передаёт BaigeNews.kz.

Девушка с врождённым несовершенным остеогенезом, многоплоскостной деформацией обеих нижних конечностей неоднократно переносила патологические переломы, поэтому передвигалась на инвалидной коляске. За помощью она обратилась к врачам Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова. Сказала: "Хочу ходить своими ногами".

Долгое время кызылординку лечили консервативно. Врачи НЦТО решили пойти другим путём и провести операцию.

Девушке сделали корригирующую остеотомию правого бедра и костей обеих голеней, синтез блокируемой пластиной и остеосинтез блокирующим стержнем. После длительной реабилитации она встала на ноги.