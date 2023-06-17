Пациент выпрыгнул из окна больницы в Павлодаре

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Мужчина разбился насмерть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Случай произошёл 28 мая в 23:50, сообщили в региональном управлении здравоохранения.

"Мужчина спрыгнул с четвертого этажа областной больницы им. Султанова и разбился насмерть. Незамедлительно вызвали полицию. Компетентные органы проводят расследование", - уточнили в ведомстве.

В УЗО уточнили, что мотивы поступка мужчины им неизвестны.

Пациента привезли в больницу 27 мая с заболеванием дыхательных путей и, со слов врачей, он вел себя спокойно, получал лечение.

Администрация облбольницы провела служебное расследование и не выявила в действиях медицинского персонала причин для такого поступка мужчины.