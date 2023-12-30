Патрульный спас жизнь прохожему в Астане

Патрульный полицейский спас жизнь астанчанину во время приступа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Днём 28 декабря полицейские патрульной полиции Олжас Алтынбеков и Нурлан Бауыржанов, находясь на маршруте патрулирования, на перекрёстке улиц Тараз и Жангельдина увидели лежащего на тротуаре мужчину, у которого произошёл приступ.

Оценив ситуацию, Алтынбеков приступил к оказанию первой медицинской помощи мужчине, у которого начались судороги. В это же время была вызвана бригада скорой помощи. До приезда медиков полицейский продолжал оказывать помощь и обеспечил свободный доступ воздуха в дыхательные пути мужчины. До приезда кареты скорой помощи, оба патрульных полицейских находились рядом с пострадавшим.

30-летнего мужчину госпитализировали. После отъезда бригады скорой помощи инспекторы полка патрульный полиции продолжили несение службы по закреплённому маршруту.