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Патрон от зенитной установки нашла во дворе жительница Актобе

Сегодня, 20:57
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:57
Сегодня, 20:57
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Фото: polisia.kz

Женщина в Актобе, копая огород, нашла патрон от зенитной установки БТР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Сигнал на канал 102 поступил 5 сентября.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые розыскные мероприятия. В ходе проверки установлен 20-сантиметровый патрон от зенитных установок БТР", - уточнили в полиции.

По факту начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.

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