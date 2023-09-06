Патрон от зенитной установки нашла во дворе жительница Актобе
Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:57Сегодня, 20:57
115Фото: polisia.kz
Женщина в Актобе, копая огород, нашла патрон от зенитной установки БТР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сигнал на канал 102 поступил 5 сентября.
"На месте происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые розыскные мероприятия. В ходе проверки установлен 20-сантиметровый патрон от зенитных установок БТР", - уточнили в полиции.
По факту начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.
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